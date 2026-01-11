Réseau social
Rénovation de la Grande Mosquée de Touba : la contribution de Tivaouane réceptionnée
Le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a dépêché une délégation de haut niveau à Touba pour remettre sa contribution financière aux travaux de rénovation et d’extension de la Grande Mosquée de la cité religieuse. Ce geste répond à l'appel lancé par Serigne Mountakha Mbacké pour la modernisation de cet édifice emblématique du mouridisme.
 
Conduite par Serigne Mansour Sy Dabakh, la délégation composée de dignitaires et de notables a été reçue, vendredi après-midi. Au-delà de l'appui financier, ce déplacement a été l'occasion pour Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh de magnifier la « force des liens spirituels, historiques et familiaux » qui unissent les héritiers d’El Hadj Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba.
 
En retour, le Khalife général des Mourides a exprimé sa profonde gratitude, saluant les qualités humaines de son homologue de Tivaouane. Ce geste selon l'Aps, fait écho à la solidarité déjà manifestée par Serigne Mountakha lors des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, scellant ainsi une tradition d’entraide séculaire entre les deux confréries.
