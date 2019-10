Rentrée 2019-2020: 106 écoles et établissements scolaires sous les eaux

A Dakar, plus de 106 écoles et établissements scolaires sont sous les eaux dues aux pluies diluviennes, remettant en question le concept ‘Ubi tey jang tey’ (ouvrir et commencer les cours le même jour), des autorités en charge de l’éducation nationale du Sénégal, rapporte L’Obs.



« A ce jour, on en compte 106 écoles et établissements scolaires à Dakar. Soit 49 au niveau de l’académie Pikine-Guédiawaye, 25 dans le département de Dakar et 32 à Rufisque. Ce qui fait un total de 2,95% d’écoles et établissements scolaires inondés, sur les 3.685 que compte la région de Dakar, selon le coordonnateur des inspections d’académie, Gane Sène.



« La réalité sur le terrain, c’est que la majorité des écoles sont inondées, des budgets ne sont en place et avaient été réduits de façon drastique depuis quelques années. Dans le public, les élèves, pour la grande majorité, ne sont pas encore inscrits. Alors qu’au plus tard, le 15 septembre, tous les élèves du public devraient être inscrits, à l’instar des camarades du privés, ajoute-t-il.



Pour sortir les populations et les écoles du bourbier des inondations, l’Etat a déclenché, le 18 septembre 2019, le Plan d’Organisation des secours (Orsec) régional, principalement dans les départements de Pikine et Rufisque. L’objectif est d’apporter une réponse immédiate aux populations et zones en proie aux inondations à Dakar.