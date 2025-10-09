Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Rentrée 2025-2026 : le taux de reprise estimé à 86 % à l’élémentaire et 84 % dans les collèges et lycées



La rentrée scolaire 2025-2026 s’est déroulée avec succès sur l’ensemble du territoire sénégalais. C’est le constat fait par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, qui a célébré l’événement mercredi à Ndiaganiao, dans le département de Mbour. Le ministre a annoncé des chiffres encourageants : un taux de reprise estimé à 86 % dans le primaire et 84 % dans les collèges et lycées, témoignant, selon lui, de l’engagement total des acteurs éducatifs.
 
La cérémonie s’est tenue à l’école privée catholique Marie Médiatrice, qui accueille près de 600 élèves, dans une ambiance empreinte d’enthousiasme et de discipline. Le choix de Ndiaganiao revêtait une portée particulière.
 
« Célébrer la rentrée à Ndiaganiao revêt une portée particulière : c'est ici que le Président Bassirou Diomaye Faye a effectué ses premières années d'apprentissage », a rappelé le ministre Guirassy dans le quotidien Libération.
 
 Lors de sa visite de l’ancienne classe du chef de l’État, il a salué ce parcours exemplaire, soulignant que même dans les localités les plus modestes, l’école sénégalaise peut révéler des « destins exceptionnels ».
 
 
Pour Moustapha Guirassy, ce succès national traduit l'engagement de l'ensemble des acteurs, enseignants, parents et collectivités à faire de l'école « le cœur battant de la République, enracinée dans ses valeurs et tournée vers l'avenir. »
 
La rentrée 2025-2026 est ainsi perçue comme un symbole fort de la dynamique positive du système éducatif. Informe le quotidien d’information.
 
Mamadou Samba Cor Faye (stagiaire)

Jeudi 9 Octobre 2025 - 13:13


