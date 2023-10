Rentrée parlementaire : les députés de BBY accueillent Amadou Ba par des récriminations

Venu présider mercredi, la clôture du séminaire de rentrée des députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), le Premier ministre, Amadou Bâ a été accueilli par des récriminations qu'il a promis de corriger. Les députés de Benno Bokk Yaakaar (Bby) n'ont pas fait dans la langue de bois. Ils ont profité de la clôture de leur séminaire de rentrée présidée, par le Premier ministre, Amadou Bâ, pour exposer leurs doléances.



Les rapports difficiles entre les ministres et les députés ont occupé l'essentiel des discours des 25 intervenants qui se sont succédé au micro. Devant le candidat de Bby à l'élection présidentielle du 25 février 2024, les députés de la mouvance présidentielle ont dénoncé un manque de considération de beaucoup de ministres.



C'est le Président du groupe parlementaire Bby, Abdou Mbow, premier intervenant, qui a mis directement le doigt dans la plaie. Sans hésiter. Il a fustigé l'attitude de certains ministres. Le responsable de l'Alliance pour la république (Apr) à Thiès plaide pour une collaboration entre les ministres et les députés. Un avis que partagent ses collègues parlementaires qui estiment que les ministres doivent être à l'écoute des députés qui ont des mandats et qui sont les relais sur le terrain.



Les députés de Bby ont demandé au Premier ministre, Amadou Bâ de travailler à ce que les ministres, davantage, aient une oreille attentive à l'endroit des députés, qu'ils soient plus ouverts, Selon eux, le Président Macky Sall a un bon bilan, mais le véritable problème se trouve dans les rapports entre les ministres et les populations. «Il faut améliorer et revoir les rapports entre les ministres et les députés mais aussi et surtout entre les responsables et les populations», suggèrent les députés de Bby.



Amadou Bâ a bien pris en compte ces récriminations des députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il loue même leur démarche consistant à poser leurs doléances pour qu'ensemble des solutions soient trouvées. D'ailleurs, le candidat de la mouvance présidentielle rassure les parlementaires de Bby. Il a promis de tout rectifier pour améliorer les rapports entre les ministres et les députés.



