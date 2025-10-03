Rentrée scolaire 2025-2026 : le gouvernement annonce un plan d’urgence pour l’éducation

Le gouvernement a dévoilé une série de mesures destinées à garantir un bon déroulement de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle 2025-2026. La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, a annoncé, vendredi à Dakar, que le Premier ministre Ousmane Sonko a décidé de recruter « 500 enseignants-chercheurs et 200 vacataires », en plus des membres de la promotion 2025 du concours de recrutement des élèves-maîtres, qui seront formés en 2026.Le plan gouvernemental prévoit également la construction de nouveaux lycées nationaux « de la qualité » dès ce mois d’octobre, ainsi qu’un « programme d’urgence » pour édifier des écoles à Touba, avec la participation des autorités religieuses locales. La finalisation des infrastructures scolaires prévues dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance figure aussi dans les priorités.L’exécutif entend par ailleurs accélérer la Stratégie du numérique pour l’éducation 2025-2029. Celle-ci inclut la formation de « 105 000 enseignants au numérique et à l’intelligence artificielle », ainsi que la distribution de « 5 000 ordinateurs aux élèves des séries scientifiques ».Le gouvernement veut également supprimer le concours d’entrée en sixième dès cette année, organiser des concours nationaux de mathématiques et d’autres disciplines scientifiques, et régulariser les élèves sans actes de naissance d’ici au 31 décembre 2025.Toujours selon la porte-parole, Ousmane Sonko a annoncé la participation des écoles et universités aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, un renforcement du dialogue social avec les syndicats enseignants, ainsi que l’organisation d’un symposium consacré à l’enseignement privé.Enfin, un fonds national pour la construction, l’équipement et la maintenance des écoles est en cours de réflexion afin de soutenir la politique éducative dans la durée.