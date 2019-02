Réouverture de la frontière entre le Soudan et l'Erythrée

L'annonce a été faite jeudi par le président soudanais Omar el-Béchir



Cette frontière avait été fermée il y a un an après l'instauration de l'état d'urgence dans la région de Kassala.



C'est depuis cette région de Kassala à proximité de la frontière érythréenne que le président Béchir a annoncé cette réouverture lors d'un rassemblement retransmis par la télévision soudanaise



Elle a été fermée dans le cadre d'un plan destiné à désarmer des gangs de trafiquants d'êtres humains, accusés par le Soudan d'être responsables du transit de migrants depuis la Corne de l'Afrique vers l'Europe.



La politique peut nous diviser mais les Érythréens restent nos frères et parents a déclaré le président Béchir sans donner les raisons de sa décision.



En 2016, quelques 100.000 migrants ont voyagé via le Soudan, en grande majorité des Érythréens a indiqué un responsable de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).