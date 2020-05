Réouverture des classes: le ministre Omar Gueye donnent aux chefs des collectivités territoriales des recommandations pour aider dans la prévention

La reprise des cours des élèves en classe d’examen est fixée au 02 juin 2020. Concernant l’Enseignement supérieur, des réflexions seront menées dans la période du 02 et le 14 juin 2020.



Tenant compte de la décision du président Macky Sall pour endiguer cette maladie et permette aux élèves et aux enseignement de poursuivre les enseignants et apprentissage dans les bonnes conditions sanitaire, le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires a fait des recommandations aux représentants de l'État.



"Désinfectant les établissements scolaires ; Dotant les établissements scolaires de masques, des gels hydro-alcooliques de thermo flash et de dispositifs de lavage des mains; Participant à ma sensibilisation au niveau des établissements scolaires", peut-on lire dans le communiqué.