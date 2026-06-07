Repères de l'ANSD : Les services spécialisés et techniques bondissent de 37,8% au quatrième trimestre 2025

L'activité des services présente une évolution contrastée au quatrième trimestre 2025 selon les repères statistiques de l’ANSD publiés le 5 juin 2026, oscillant entre de fortes expansions sectorielles et des replis ciblés.





Les services spécialisés, scientifiques et techniques connaissent ainsi une forte expansion, affichant une hausse de 37,8% par rapport au trimestre précédent et de 20,7% en glissement annuel, une dynamique particulièrement portée par le segment de la publicité et des études de marché qui bondit de 51,2%, ainsi que par les activités d’architecture et d’ingénierie en hausse de 35,2%. Dans la même dynamique positive, les services de soutien et de bureau progressent de 12,5% en rythme trimestriel tout en restant stables sur un an, une évolution favorable principalement soutenue par la forte reprise des activités de location et location-bail à hauteur de 46,7% et la hausse de 12,5% des activités liées aux ressources humaines.







À l'inverse, d'autres branches des services affichent des résultats plus mitigés ou en baisse sur la même période. Les services immobiliers enregistrent certes une hausse notable de 23,1% en variation trimestrielle, portée par la location immobilière et les activités sur biens propres, mais le secteur affiche un recul de 11,9% en glissement annuel, traduisant un niveau encore inférieur à celui de la fin d'année 2024. Enfin, la trajectoire est plus sombre pour les services d’hébergement et de restauration qui enregistrent une baisse de 3,1% en rythme trimestriel et de 10,4% en glissement annuel, un repli qui s’explique principalement par la contraction des services de restauration de 9,2% sur le trimestre et de 17,0% sur un an, et ce en dépit d’une légère progression notée dans l’hébergement.

