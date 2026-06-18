Répertoire Officiel des ministères : Structures et Attributions

Ministère de l'Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

Le Cabinet et ses services rattachés comprennent l'Inspection des Services, la Cellule des Statistiques, de l'Analyse et de la Prospective, la Cellule de l'Information, de la Communication et des Relations publiques, ainsi que les Bureaux des Pèlerinages et des Passeports spéciaux. Le Secrétariat général coordonne quant à lui le Service du Courrier commun et de la Valise diplomatique, le Service du Chiffre, et plusieurs cellules techniques dédiées aux études, aux marchés publics, au contrôle de gestion, au genre et à l'informatique. Les Directions opérationnelles couvrent l'Intégration africaine, la Coopération bilatérale, les Organisations internationales, ainsi que les zones géographiques Asie, Pacifique, Moyen-Orient, Europe, Amérique et Océanie. S'y ajoutent les Affaires juridiques, le Protocole et la Direction des Sénégalais de l'Extérieur. Les autres administrations rattachées englobent la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam, le Centre national d'Action anti-mines, et le Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur.



Ministère de la Justice



Le ministère de la Justice s'appuie sur un Cabinet rattaché à l'Inspection générale de l'Administration de la Justice, la Commission nationale pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le Conseil consultatif national des Droits de l'Homme et la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Le Secrétariat général prend en charge la gestion des marchés publics, le Centre national des Archives judiciaires et le Service des Archives et de la Documentation. Les structures majeures se divisent en deux grandes entités : la Direction générale de l'Administration pénitentiaire (qui gère la sécurité, la réinsertion et l'action médicale) et la Direction générale de la Protection judiciaire et sociale (axée sur l'enfance et la protection judiciaire). Les directions d'administration centrale complètent ce dispositif avec les Affaires civiles et du Sceau, les Affaires criminelles et des Grâces, les Services judiciaires, la Justice de Proximité et la Promotion de la Bonne Gouvernance.



Ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités



Ce département dispose d'un Cabinet supervisant le Centre national d'Assistance et de formation pour la Femme et la Cellule d'Appui à la Protection de l'Enfance. Le Secrétariat général assure le pilotage administratif classique, tandis que le pôle des Directions se sépare entre la Direction générale du Développement communautaire et de la Promotion de l'Équité (comprenant l'équité sociale et territoriale) et la Direction générale de l'Action sociale (centrée sur les groupes vulnérables et les personnes handicapées). Les directions de la Famille, de l'Autonomisation économique de la femme, et de l'Égalité du Genre font également partie de ce giron. Les administrations tierces rattachées à ce ministère sont particulièrement denses, comptant l'Observatoire national de la Parité, le Fonds national de l'Entreprenariat féminin, le Bureau national des Pupilles de la Nation, la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, ainsi que l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle.



Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation



Le fonctionnement de ce ministère repose sur un Cabinet lié au Centre national de Documentation scientifique et technique ainsi qu'à l'Office du Baccalauréat. Son Secrétariat général assure la fluidité des marchés et des affaires juridiques. Le cœur opérationnel se structure autour de la Direction générale de l'Enseignement supérieur (divisée en secteurs public et privé, financement et affaires académiques) et de la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation (axée sur la stratégie, la valorisation de la propriété intellectuelle et le financement de la recherche scientifique). Les directions des Bourses et des Classes préparatoires aux Grandes Écoles y sont directement rattachées. Enfin, le texte mentionne la tutelle de l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur (ANAQ-Sup) et de l'Agence nationale de la Recherche scientifique appliquée.



Ministère de l'Énergie et du Pétrole



Le Cabinet intègre le Secrétariat permanent à l'Énergie ainsi que l'Unité d'Exécution et de Gestion du Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (GES-PETROGAZ). Le volet technique est mené par la Direction générale de l'Énergie (englobant l'Électricité, les Énergies renouvelables et la Transition énergétique), la Direction générale des Hydrocarbures (chargée de l'Exploration, de la Production et de l'Approvisionnement), et la Direction générale du Contrôle et de la Surveillance des Opérations pétrolières et gazières. Les entités complémentaires incluent l'Agence sénégalaise de l'Électrification rurale (ASER), l'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME), et l'Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER).



Ministère de l'Industrie et du Commerce



Ce ministère comprend un Cabinet relié au Centre de Recherches, d'Analyses des échanges et des statistiques, ainsi qu'au Haut Conseil de la Consommation. Ses directions techniques gèrent le Développement industriel, le Redéploiement industriel, les Petites et Moyennes Industries, le Commerce intérieur et le Commerce extérieur. Ses structures d'appui font état d'une forte présence institutionnelle : l'Agence d'Aménagement et de Promotion des sites industriels (APROSI), l'Association sénégalaise de Normalisation (ASN), l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), la Commission nationale de la Concurrence, et la Commission nationale de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation.



Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Au niveau de son Secrétariat général se trouvent rattachées les cellules nationales de suivi des grands organismes de bassin, à savoir l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG). Ses directions exécutives ciblent directement l'Hydraulique, la Gestion et la Planification des Ressources en Eau, l'Assainissement, et la Prévention et Gestion des Inondations.



Ministère de l'Éducation Nationale



L'Éducation Nationale intègre au sein de son Cabinet l'Inspection générale de l'Éducation nationale, les Inspections d'Académie, le Centre national d'Orientation scolaire et professionnelle, et les divisions de l'Enseignement privé et arabe. Sa structure de directions est sectorielle, couvrant l'Enseignement préscolaire, élémentaire, moyen secondaire général, la Planification et la Réforme de l'Éducation, ainsi que la Direction des Daara. Les établissements sous sa tutelle administrative comprennent l'Institut national d'Étude et d'Action pour le Développement de l'Éducation (INEADE), le Secrétariat général permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, et l'Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits.



Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique



Ce ministère organise ses services de Cabinet autour du Service national d'Hygiène et du Service national de l'Éducation et de l'Information sanitaire et sociale. Le Secrétariat général gère notamment la Cellule de la Carte sanitaire et sociale et de la Santé digitale. Les deux grands piliers opérationnels sont la Direction générale de la Santé (Lutte contre la Maladie, Santé de la Mère et de l'Enfant, Prévention, Laboratoires) et la Direction générale des Établissements de Santé (coordonnant les hôpitaux publics, privés et la qualité des soins). Le ministère est complété par les directions des Équipements et de la Maintenance, des Ressources humaines, et de l'Action médico-sociale.