Réponse de Wave aux critiques sur la contribution fiscale des operateurs de transfert d’argent

Suite à des propos relayés sur les réseaux sociaux et dans les médias concernant son niveau de contribution fiscale, l'opérateur de transfert d'argent Wave Digital Finance a apporté des précisions.



Dans un communiqué, Wave Sénégal, se présentant comme le « leader du marché », a déclaré avoir versé, pour le seul exercice 2024, plus de 30 milliards de francs CFA en recettes fiscales. L'entreprise précise que ces montants sont « vérifiables, déclarés et audités ». Ils incluent la « TAF (Taxe sur les activités financières) et la TVA collectées et reversées, les diverses retenues à la source, les cotisations sociales et patronales », soit l'ensemble de ses obligations fiscales.



Le document ajoute que « depuis sa création, Wave Sénégal s'engage pleinement pour l'inclusion financière au Sénégal ». L'entreprise affirme également soutenir l'action de l'État « à travers des investissements en bons du Trésor et l'appui à des projets communautaires structurants ».