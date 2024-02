Report de la présidentielle : Amadou Ba de l’ex Pastef parle d’une « véritable annulation sans durée »

Le Président Macky Sall, a décidé ce samedi 3 février, de reporter l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Amadou Ba, mandataire du candidat Diomaye Faye, parle d’annulation. D’après lui, le chef de l’Etat a « suspendu les opérations électorales et a annulé le décret portant convocation du corps électoral ». Voici l’intégralité de son message.



Je rappelle à tous les leaders, à la société civile et à la communauté internationale, que Macky Sall n’a pas REPORTÉ l’élection présidentielle, mais il l’a ANNULÉE.



Il n’a pas suspendu les opérations électorales et il a annulé CARRÉMENT le décret portant convocation du corps électoral.



Par conséquent, il décidera de quand il y aura une NOUVELLE élection présidentielle.

Les mots ont un sens : un report est une suspension d’une élection qui sera reprise avec les mêmes candidats.

Ici, il s’agit d’une véritable annulation sans durée.



Soyez en conscients chers Leaders et guidez le peuple qui attend.