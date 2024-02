Report de la présidentielle : Youssouph Dabo s'indigne de la décision du Président Macky Sall

Les réactions d'indignation se multiplient pour dénoncer le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Youssouph Dabo ex sélectionneur national U20 Sénégal, qui dirige présentement l’équipe de football de l’Azam FC de Tanzanie est frustré face à « ce coup d’Etat » qu’il qualifie « d’anti démocratique ».



« Triste pour mon pays le Sénégal. Jadis on se glorifiait de notre démocratie même si tout n’a jamais été rose, mais aujourd’hui avec ce coup d’état anti démocratique imposé par le président Macky Sall et ses alliés nous passons d’un pays exemplaire dans la démocratie à un pays de dictature. Nguuru yalla kassé modoul diékh, adouna dou deukou way nak et euleuk diarna soralé », a-t-il posté sur son compte X (anciennement Twitter).