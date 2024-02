Report de la présidentielle : les cadres républicains saluent la décision du Président Macky Sall

La Convergence des Cadres Républicains- CCR salue le Président Macky Sall de sa décision de ne pas tenir l’élection présidentielle à la date du 25 février. Les cadres républicains apportent leur soutien au chef de l’Etat.



« Face à la situation inédite et préoccupante qui revêt tous les signes d'une crise institutionnelle sans précédent, la Convergence des Cadres Républicains réitère son attachement aux principes fondamentaux et au bon fonctionnement de la République, en félicitant le Président la République pour sa décision de grande sagesse et lui apporte son soutien indéfectible », déclare la Convergence des Cadres Républicains dans un communiqué.



Selon la CCR, des « suspicions d'une gravité extrême, susceptibles de compromettre la sincérité et la transparence du processus électoral ont provoqué une crise institutionnelle qui oppose manifestement l’assemblée Nationale au conseil constitutionnel ».



Les cadres républicains mesurant la gravité de la situation, félicitent le « chef de l’état son excellence le président Macky SALL, pour sa sagesse et son sens élevé de la république et de l’intérêt national ».



A l’instar de toutes les forces qui militent pour la paix et la transparence, poursuivent-ils, nous soutenons le « Président Macky Sall et lui exprimons notre grande fierté de l’entendre réitérer sa décision de quitter le pouvoir dans la paix et la stabilité après douze ans de pouvoir au service du Sénégal ».



Par ailleurs, la CCR suit avec vigilance les « travaux de la commission d’enquête de l’assemblée nationale et exige que toute la lumière soit faite dans l’intérêt de la démocratie, de la république et de la Nation sénégalaise ».