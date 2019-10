Report des élections locales : Abdoul Mbaye taxe Macky de "politicien rusé et apprenti dictateur"

Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) n'arrive toujours pas à digérer la décision du président Macky sall de reporter les élections locales, initialement prévues au mois de juin 2019. Dans une publication via Tweeter, Abdoul Mbaye taxe le chef de l'Etat de « politicien rusé » avant de le traiter d' « apprenti dictateur ».



« Si fixer une nouvelle date pour les élections locales peut être envisagé, son report sine die serait absolument illégal. Macky Sall, politicien rusé et apprenti dictateur doit cependant apprendre à respecter son serment devant Dieu et la Nation et donc la loi», a-t-il écrit.