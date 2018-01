Report du procès de Khalifa Sall: BBY applaudit et salue la sagesse des juges

Suite à la décison du juge de reporter le procès de Khalifa Sall jusqu’au 23 janvier prochain, le Secrétariat exécutif permanent (SEP) de la coalition présidentielle qui s’est réuni ce mercredi a salué une sagesse dont le tribunal a fait montre en accédant à la requête des avocats de la défense.



«Le SEP de BBY, appréciant le renvoi du procès de Khalifa Sall et ses co-prévenus au 23 janvier 2018, estime la décision positive, pour autant qu'elle participe au renforcement des conditions de garantie des droits de la Défense. En effet, en accédant à plusieurs reprises aux demandes de renvoi des conseils de Khalifa Sall et de ses co-prévenus, le tribunal leur permet ainsi de bien assurer la défense de leurs clients respectifs», relève le communiqué parvenu à Pressafrik.



Et le document d'indiquer que : «C'est dans cet esprit que le SEP salue aussi la décision du Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar de former, avec son collègue également procureur de la République du même tribunal, la composition de la juridiction devant juger les prévenus sus-cités. Il s'agit là d'un renforcement indéniable des garanties d'un procès juste et équitable».



Cette instance de la coalition présidentielle réitère son «souhait » de voir ce procès se dérouler «dans les mêmes conditions de respect des droits des parties, à savoir les prévenus et la partie civile».