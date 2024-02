Report élection : la coalition Diomaye Président alerte sur un éventuel « coup d'État Constitutionnel »

Le Président Macky Sall va s’adresser à la nation ce samedi à 12 heures à quelques heures du démarrage de la campagne présidentielle. Après avoir écarté toute idée de report, la coalition Diomaye Président alerte sur un éventuel « coup d'État Constitutionnel ».



« Nous lançons un appel à toute la jeunesse pour dire Non au report des élections. Nous lançons également un appel aux amis du Sénégal, à la CEDEAO, à l'Onu, parce que nous n'accepterons qu'ils disent qu'ils n'étaient pas informés de ce qui se passe au Sénégal. Cette dictature de Macky Sall ne passera pas. Le peuple héroïque du Sénégal a empêché une troisième candidature illégale et illégitime de Macky Sall. Macky ne veut pas d'un report, il cherche un troisième mandat. II prépare un coup d'État constitutionnel et cela ne passera pas. Nous devons faire face ensemble », a-t-il laissé entendre, hier, vendredi, lors d'un point de presse.



Le Pr Mary Teuw Niane a fait remarquer qu’il n’y a aucune « crise institutionnelle qui peut justifier un report de l’élection présidentielle, qui serait assimilable à un coup d’Etat institutionnel. Et qu’aucune commission d’enquête parlementaire ne peut faire repousser le scrutin. Le report de cette élection présidentielle serait inédit. Il s’agirait d’une haute trahison », a-t-il lancé.



Guy Marius Sagna a également interpellé la CEDEAO sur ce qui se trame au Sénégal.

« La CEDEAO, si prompt à sanctionner des coups d'État militaires, a en face un coup d'État constitutionnel rampant qui veut se tenir debout. Nous interpellons la CEDEAO pour voir si elle va continuer à être une CEDEAO du syndicat des chefs d'État apatrides, parasitaires, soumis à l'impérialisme ou elle va être une CEDEAO, dans le cas d'espèce du Sénégal, qui va tirer les leçons de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger », a dit le député membre de la Coalition «Diomaye Président».



D’ailleurs, il soutient qu'il y a une certaine classe politique qui veut bloquer le pays à cause d'une candidature. Il dénonce : « C’est parce que leur candidat a été recalé qu'ils veulent bloquer le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale. Ils ont mis en place une Commission d'enquête parlementaire ».