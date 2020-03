Report ou annulation des rassemblements religieux : Touba met les points sur les « i »

Le porte-parole du khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Abdou Khadre Mbacké, a réagi suite à la volonté exprimée par certains de reporter ou annuler les rassemblements religieux. Selon lui, le Khalife général sait des choses que l’on ignore et n’a peur de rien.



« Que tout le monde sache que le Khalife est assez responsable, pour décider de lui-même. A titre illustratif, Cheikh Abdou Lahad Mbacké disait : ne vous préoccupez pas de la manière dont je règle les difficultés. Donc sachez que Serigne Mountakha est clair dans ses actes et ses paroles », a-t-il déclaré, dans propos rapportés par « Source A ».



Abdou Khadre Mbacké n’a pas caché son indignation face aux appels téléphoniques, dont les auteurs lui demandaient de convaincre Serigne Mountakha Mbacké de reporter le Magal de Porokhane.



Le chef religieux a affirmé avoir demandé à son chambellan de ne plus lui rapporter des propos allant dans ce sens, affirmant que le Khalife général est conscient de la situation et il sait bien ce qu’il fait.



« Ce n’est pas notre prorogative de demander à Serigne Mountakha Mbacké d’annuler ou de reporter un « Magal » (rassemblement religieux). Je ne le ferai pas et aucun bon disciple n’agira de cette manière. Le Khalife n’a peur de rien et il assume ses responsabilités. Il sait des choses que nous ignorons. On doit le laisser agir, à sa guise », a-t-il indiqué.