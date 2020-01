Reportage Sexualité Albinos sur Seneweb: le commentaire de trop d'un énergumène sur Maah Keita

Le site Seneweb a publié un article de l'artiste Maah Keita sur la sexualité des Albinos au Sénégal. Dans les commentaires, un écervelé avec comme pseudonyme "reply_author" s'est permis une inqualifiable remarque obscène sur cette communauté, qui souffre déjà de marginalisation et autres maux.



L'artiste albinos du groupe Takeifa, très choquée par le commentaire de cet individu, qui mérite tous les qualificatifs qu'on pourrait trouver dans le lexique du diable, se désole qu'au 21e siècle, une telle mentalité puisse prospérer dans un pays comme le Sénégal.



Tout en espérant que le site d'information le plus consulté du pays a retiré cette ignominie de son forum, des mécanismes ne devraient pas manquer à la direction de la cybercriminalité pour mettre la main sur un énergumène pareil.



"Ça c'est le commentaire d'un internaute sur un reportage que j'ai fait sur la sexualité des femmes Albinos sur Seneweb Doumassy sakh wakh sinon dinaa wakh lou eupp mais appréciez de vous même le type de mentalité que jusqu'en 2019 certains Sénégalais continuent à entretenir à notre égard PS En France L'Albinisme est considéré comme un critère de beauté c'est-à-dire que si la femme Française standard est belle la femme Albinos est TRÈS belle alors si on est dégoutantes a ce point à vos yeux on peut encore quitter le pays komsa nieup nopalou🤬🤬🤬🤬 Wassalam", a-t-elle posté sur sa page Facebook avec la mention "Très fâché"