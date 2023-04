Reporters d’Espoirs lance la 3e édition du prix européen du jeune reporter

Reporters d'Espoirs lance la troisième édition du « Prix européen du jeune reporter », dédié à tous les jeunes de 15 à 30 ans. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 juin 2023, a appris PressAfrik auprès de l’ONG.Avec le « Prix européen du jeune reporter», Reporters d'Espoirs encourage les jeunes à se faire acteurs de l'information, à pratiquer l'écriture en langue française, et à diffuser la connaissance d'initiatives constructives à l'échelle de l'Europe. Dédié aux 15-30 ans quel que soit leur parcours et leurs études, le Prix va soutenir 6 reportages écrits, couvrant des problèmes et des initiatives qui contribuent à une société européenne inspirante, solidaire et durable.10 000 euros de prix seront remis à 6 lauréats. Une cérémonie de remise de Prix à Paris est prévue en automne 2023. Pour candidater, il faut manifester dès que possible son intention de candidater et le sujet de son reportage sur le formulaire disponible sur www.reportersdespoirs.org/prixeuropeen et envoyer son reportage au plus tard le 30 juin 2023 sur redaction@reportersdespoirs.org En ce qui concerne les critères de candidature, le reportage est écrit en français et doit faire entre 5 et 10 feuillets, soit 7 500 à 15 000 signes. Il doit être anglé sur journalisme de solutions. Le prix comporte une dimension européenne forte – à travers par exemple : une ou plusieurs initiatives prenant place dans un ou plusieurs pays d’Europe ; une ambition de l’Union européenne ; un défi ou problème qui se pose particulièrement à l’Europe ; il est inédit ou a été publié après le 1er septembre 2022 (dans ce cas vous devez l’actualiser avec des données à jour).3 prix dédiés aux pays non francophones : un premier prix de 2500 €, un second de 1500 €, un troisième de 500 €. Et 3 prix dédiés aux pays francophones : un premier prix de 2500 €, un second de 1500 €, un troisième de 500 €.