Reporters sans frontières s’associe à l’E-jicom pour distinguer le meilleur article sur la liberté de la presse

Le Bureau Afrique de l’Ouest de Reporters Sans Frontières (RSF) a décidé de s’associer à l’Ecole supérieure de Journalisme des Métiers de l’Internet et de la Communication (E-jicom, privée) pour décerner le prix du meilleur article ou de la meilleure production sur la liberté de la presse au Sénégal, indique un communiqué transmis à PressAfrik mardi.



Selon le document, RSF va ainsi récompenser, dans le cadre des prix E-jicom de journalisme, le talent et le courage d’une/un jeune journaliste ayant produit un travail de qualité sur la liberté de la presse ou sur des questions qui s’en rapprochent comme le pluralisme ou l’indépendance des médias.



Les candidatures pour cette catégorie spéciale peuvent provenir de journalistes travaillant sur tous types de supports : radio, télé, presse écrite ou presse en ligne.



«En nous associant à l’E-jicom et en créant ce prix, nous avons voulu encourager les

journalistes sénégalais à contribuer à la défense ou la promotion de la liberté de l’information», a déclaré, Assane Diagne, Directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF.



Les Prix E-jicom de journalisme sont une initiative de l’E-jicom. Ils visent à favoriser

l’amélioration des contenus médiatiques et à promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur du journalisme au Sénégal.



« Nous sommes très honorés que RSF viennent s’associer à l’E-jicom pour célébrer avec nous le journalisme et les journalistes sénégalais. Il s’agit d’une formidable occasion de pousser les journalistes à s’intéresser aussi à leur métier, à ceux qui le font et aux difficultés auxquels ils sont, ou peuvent être, confrontés », a déclaré pour sa part, Hamadou Tidiane Sy, directeur de l’E-jicom.



Outre le prix RSF, cinq autres seront décernés, dont le Grand Prix E-jicom de Journalisme.

Les organisateurs souhaitent d’ailleurs avec la collaboration d’autres partenaires décerner des « prix spéciaux » sur d’autres grands sujets d’intérêt public, et ayant un impact sur le

développement, en phase avec les idéaux ayant conduit à la création de ces prix.



En nouant ce type de partenariat avec des organisations comme RSF, l’E-jicom compte aussi élargir la portée de ces prix et les inscrire dans la durée. En le faisant, l'École réaffirme sa position de pionnier en matière de prospective et d’innovation dans l’exercice des métiers liés aux médias et à la communication.