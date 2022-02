Répression des manifestations des Asp: l’un d’entre eux perd tous ses doigts à Ziguinchor

Les ASP étaient placés de l’autre bord des confrontations habituelles entre manifestants et forces de l’ordre. Interdites à Kaolack, à Kolda, à Ziguinchor et à Dakar, toutes leurs quatre manifestations se sont tenues dans des jets de grenades lacrymogènes à Dakar, des jets de pierres à Ziguinchor, des arrestations à Kolda et à Kaolack, des garde-à-vue. Et à Ziguinchor, un des agents grévistes a perdu tous les doigts de sa main, selon un communiqué signé Frapp France-Dégage.



« Le FRAPP dénonce l'interdiction de nos 4 manifestations, l'usage de grenades lacrymogènes, les arrestations et la répression qui a fait des blessés notamment à Ziguinchor où un ASP a perdu tous les doigts d'une de ses mains. Il a du entrer au bloc opératoire », ont indiqué Guy Marius Sagna et ses camarades



Qui poursuivent en précisant : « La police de Kolda refuse de libérer notre camarade Malick Biaye. C'est pourquoi les ASP arrêtés refusent de sortir des cellules. Le FRAPP exige la libération de Malick Biaye et de tous les ASP. Le FRAPP met en garde l'État contre des représailles contre les ASP qui ont marché aujourd'hui. Ce ne sont pas les ASP qui méritent des demandes d'explication ou d'être traduits en conseil de discipline ».