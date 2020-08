Reprise des activités politiques, élections locales mars 2021: quel avenir politique pour Khalifa Sall ?

Peut-il récupérer la mairie de Dakar ?

Son procès a été l’une des affaires judiciaires les plus médiatisées dernièrement. A l’époque, le tribunal de Grande instance de Dakar et ses alentours étaient bourrés de monde (hommes politiques, amis, proches et sympathisants), à chaque fois que Khalifa Sall devait faire face au juge. Depuis sa libération, la donne semble changer. Bacary Domingo Mané, y a vu un oubli. « Il est complètement oublié. Et lui-même a créé les conditions de sa disparition politique puisque depuis lors, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Il a préféré se retrancher derrière un rideau de silence. Donc pour moi, il est oublié et maintenant c'est à lui de rappeler son bon souvenir des Sénégalais en devenant un bon client des médias ».Mais cette fois, son collègue Abdoulaye Mbow ne partage pas son point de vue. Pour lui, on ne peut pas oublier un homme qui a été « maire de Dakar depuis 2009, ministre et député plusieurs fois, secrétaire national à la vie politique du Parti socialiste pendant autant d'années et militant de la première heure connu un peu partout à travers le pays ».« Je dis et je le répète. C'est un acteur politique et il a une certaine envergure. Certes, il a un tout petit peu perdu avec tout ce qui s'est passé. Il n'a pas pu participer à la Présidentielle de 2019, alors qu'il était en prison. Mais quoiqu'il en soit, si Khalifa Sall reprend ses activités politiques, on peut sentir qu'il est là, qu'il est présent et qu'il peut être pesant. Et qu'il peut jouer le premier rôle et il a le profil présidentiable. Donc être oublié des Sénégalais et des Dakarois, je crois bien que c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, il n'occupe plus de poste de responsabilité comme il l'a été, mais il est ce qu'il est et il travaillera pour avoir ce qu'il doit avoir », a expliqué M. Mbow.A cette question, nos deux interlocuteurs sont tous d’avis que tout dépend de Khalifa Sall. Son avenir comme disait ci-haut, Bacary Domingo Mané est entre ses mains. Et s'il veut redevenir maire, il a un rôle à jouer pour le redevenir, complétera M. Mbow.« On n’est pas dans les secrets de Dieu. Mais comme je dis, en politique, on est des démiurges à un moment donné. On invente et on crée la réalité. Donc c'est à lui, une fois de plus, d'être démiurge carrément en politique, en se disant, mon destin est à moi, c'est moi qui le construis. C'est moi qui le fabrique et à partir de ce moment, il peut reconquérir la mairie de Dakar », a affirmé M. Mané.Il a ajouté que rien n'est perdu une fois de plus. Tout dépend de ce que Khalifa Sall veut offrir à la mairie de Dakar et aux Sénégalais. En dehors des propositions qu'il va faire, Mané pense qu’il faut qu’il montre cette énergie d'un opposant prêt à en découdre avec ceux qui sont en face de lui. Tant qu'il n'a pas cette posture, il sera enterré définitivement.Quant à Abdoulaye Mbow, il a soutenu qu’on ne peut pas affirmer que Khalifa Sall a perdu la mairie de Dakar pour toujours, car, on ne sait jamais. « Ce sont les Dakarois qui l'ont élu et réélu, malgré tout ce qui s'est passé en 2014, mais je me dis qu'il a toutes les chances de redevenir maire, s'il travaille comme il doit travailler, je crois bien que les Dakarois peuvent, avec ce capital sympathie le réélire. Il appartient aux Dakarois de choisir. Maintenant les profils se dégagent en direction des Locales. On ne sait pas encore quand, elles vont se tenir, mais Khalifa Sall a un rôle à jouer, s'il veut devenir maire et il a un rôle à jouer pour le redevenir », a-t-il conclu.