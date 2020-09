Reprise des cours à l’Ucad : le recteur Ahmadou Aly Mbaye fait machine arrière

La pression de la Coordination des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur le recteur semble porter ses fruits. A l’issue d’une rencontre lundi avec les étudiants qui ont rejeté le plan de reprise en présentiel, les deux parties ont signé un protocole d’accord consistant à laisser les différentes facultés proposer leurs plans de reprise.



« Les écoles et instituts, la faculté de Médecine, de Pharmacie, d’Odontologie et stomatologie, la faculté des Sciences de l’éducation, pour chacun de ces établissements, un plan de reprise concerté tenant compte des mesures sanitaires sera proposé », rapporte le protocole d’accord.



Pour la Faculté des lettres et sciences humaines, le document indique qu’elle peut entamer les évaluations avec tout le premier cycle en laissant le soin aux instances facultaires de faire la programmation adaptée à la situation. Mais aussi, de prendre en accord avec les étudiants, les spécificités des facultés.



Concernant les facultés sciences et de droits, les autorités sont invitées à prendre en considération les prescriptions de l’Assemblée de l’Université et de faire les évaluations du premier cycle, tout en tenant en compte de la programmation des instances.



Le document invite la Faseg à finaliser les examens du master 1 de l’année académique 2018/2019 et de préparer un plan de reprise en tenant compte des spécificités de la faculté. Le plan de reprise et des emplois du temps seront publiés plus tard le 6 septembre.