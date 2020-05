Reprise des cours le 2 juin: réunion entre le ministère de l'Education nationale et les syndicalistes ce mardi

La reprise des cours pour les classes d’examen a été confirmé lundi lors du message à la Nation du président de la République, Macky Sall. Le ministre de l’Education nationale et les syndicats d’enseignants vont se rencontrer ce mardi. Ce, pour discuter des modalités et conditions de cette reprise.



Le Secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), précise d’entrée que : « Sur le principe, il faut dire que les organisations syndicales, en tous cas le Sels, n’a jamais été contre une reprise des enseignements d’apprentissage pour sauver l’année scolaire, pour éviter une année blanche ». Souleymane Diallo est d'avis que s'« il faut reprendre les enseignements, il faudrait que cela se fasse en tenant compte de l’évolution de la pandémie. Pour, se justifie-t-il, non seulement sécuriser les enseignants, sécuriser les élèves et donc sécuriser l’environnement scolaire ».



Malgré les assurances du Gouvernement qui promet de prendre toutes les mesures pour garantir leur santé et celle des élèves, M. Diallo et ses camarades disent ne pas être rassurés vue la progression de la maladie.



La réunion se fera par visioconférence.