Reprise prochaine des cours : « le gouvernement devra obligatoirement satisfaire à trois exigences majeures... », selon le G7

Le G7, groupe de syndicats les plus représentatifs de l’Education nationale (SEMSS – SELS- SIENS- CUSEMS - SELS/A- UDEN - SENLAS /FC), a tenu ce mercredi, 17 juin 2020, une réunion d'évaluation ce, après leur rencontre le 12 juin dernier, avec le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla. Les syndicalistes se sont félicités de leur convocation à cette rencontre avant d’élaborer un nouveau plan pour une reprise des cours, dans un communiqué.



« Le G 7 se félicite de la convocation de la rencontre suite aux manquements notoires qui ont été à l’origine du report de la reprise et son déroulement dans un climat social apaisé », ont déclaré d’emblée les syndicalistes.



Saourou Sène et ses camardes se sont fortement réjouis de « l’évaluation objective qui a été faite et du discours très responsable qui a été porté par les Sg (Secrétaires généraux) pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements majeurs qui ont occasionné le report de la reprise, qui ont nom : le non-respect du protocole sanitaire et sécuritaire ; le non-respect des mesures de prévention, notamment des gestes barrières et de la distanciation sociale, lors du convoyage des enseignants ; le retard dans la mise à disposition des dotations des écoles et établissements en produits et matériels de protection sanitaire conformément aux dispositions du protocole sanitaire ; et le non-respect de certaines mesures pédagogiques et administratives ».



« Le gouvernement devra obligatoirement satisfaire à trois exigences majeures... »



Par ailleurs, le G7 souhaite une reprise prochaine des enseignements et apprentissages mais qui respectera toutes les procédures et protocoles sanitaires. Ainsi, selon les enseignants, le gouvernement devra obligatoirement satisfaire à trois exigences majeures à savoir : « adopter une démarche participative et inclusive impliquant le G 7 dans toutes les activités et stratégies qui seront initiées ; assurer le strict respect du protocole sanitaire et sécuritaire sur toute l’étendue du territoire pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des enseignants et des élèves ; assurer dotation en quantité suffisante de tous les établissements scolaires en matériels de protection sanitaires », ont-ils listé.



« Dans la perspective de reprise des cours annoncée par le Ministre de l’Education nationale lors de la rencontre du 12 juin 2020, le G 7 rappelle que des scénarii ont été déjà élaborés par le Comité Scientifique. Ils seront incessamment transmis au ministère de l’Education nationale en guise de contribution du cadre pour une meilleure prise en compte de toutes les réalités afin d’assurer une reprise des enseignements et apprentissages dans un cadre scolaire sain et sécurisé », renseigne la même source.