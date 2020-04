Reprises des cours: le ministère de l’Education dément l’information

La reprise des cours le 04 mai prochain. L’information a circulé ce week-end sur les Réseaux sociaux et certains médias en ligne, qui ont cité le ministère de l’Éducation. Le Directeur de la Formation et non moins porte-parole dudit département est monté au créneau pour démentir.

« Des informations faisant état de stratégies de reprise des activités scolaires imputées au Ministère de l’Éducation nationale circulent dans certains réseaux sociaux. Le ministre de l’Éducation nationale, Monsieur Mamadou Talla, porte à l’attention de l’opinion nationale et internationale que ces informations n’émanent pas de son département. », lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik et signé Mohamed Moustapha Diagne.



Le porte-parole du ministère de l’Éducation indique que « conformément aux instructions du Chef de l’État issues du Conseil des Ministres du 15 Avril 2020, les ministères sectoriels en charge de l’éducation travaillent sur la question et informeront officiellement, comme par le passé, de toutes les décisions qui seront retenues sur la question ».



En attendant, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie et de la continuité pédagogique, Mohamed Moustapha Diagne informe que « le Ministre de l’Éducation nationale invite au respect des mesures préventives et rappelle que plusieurs stratégies sont mises en branle, notamment l’initiative APPRENDRE A LA MAISON, avec l’ouverture du Canal Éducation sur la TNT, pour en assurer son effectivité. »