Requiem pour Tanor: Maître Cheikh Alioune Badara Cisse

Et Tanor qui s’en va A tous petits pas Le Sénégal qui s’esseule Le voyant en linceul Il retrouve la vérité Revêtu de sa dignité Car sa vie fut utile Et sa mort, pas futile Elle doit servir à la Paix Entre Abdou Le Second Et Ababacar Le Fécond Pour un Parti encore plus fort Qui se doit d’émerger du décor.



Et Tanor qui s’en va A tous petits pas ... A vous veuves et chères sœurs Prière sécher vos pleurs Et lui rendre son sourire Car il a souhaité vous dire En nous quittant ce matin Qu’il vous voue un amour sans fin. Au Président qui en fit un confident Vos échanges aux confluents Très peu audibles de la troupe Invisibles même à la loupe Dormiront au fond des océans . Alors, levons la séance de céans ! Que la terre d’ici lui soit légère Et que se taisent les mégères Et que nous lui rendions son silence Derrière son sommeil imperturbable Conforme au caractère de l’homme Dont la vie s’écrira en maints tomes.



Va Grand bi , rejoins ton Seigneur Il saura te préserver de tout malheur Qu’il te pardonne et t’absolve Que nos différences , tu résolves Vas y Grand bi , le buste bien droit Il reconnaîtra les siens dans leur foi Et que de ta demeure éternelle Jaillisse l’encens Majorelle des douces essences de Firdawsi Où tu retrouveras ton coin paradis.





Maître Cheikh Alioune Badara Cisse Médiateur de la République du Sénégal