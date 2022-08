Réseaux sociaux : De nouvelles fonctionnalités de confidentialité arrivent sur WhatsApp

De nouvelles fonctionnalités de confidentialité arrivent sur WhatsApp, a annoncé le propriétaire de ce réseau social, Mark Zuckerberg, ce mardi.



Ces nouveaux changements qui consistent à préserver les informations confidentielles de l'utilisateur de ce réseau sont: "quittez les discussions de groupe sans en avertir tout le monde, contrôlez qui peut voir quand vous êtes en ligne et empêchez les captures d'écran de voir les messages".



« Nous continuerons à construire de nouvelles façons de protéger vos messages et de les garder aussi privés et sécurisés que les conversations en face à face», a indiqué le propriétaire de WhatsApp sur son compte Facebook.