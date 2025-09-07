Résiliation « unilatérale » de convention : l'APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a réagi suite à la résiliation par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) du contrat la liant au Groupe Futurs Médias (GFM). L'association exprime sa vive préoccupation face aux « résiliations unilatérales » de conventions de partenariat qui sont constatées depuis quelque temps entre certaines entités publiques et des organes de presse privés.



Dans un communiqué, les éditeurs de la presse privée ont dénoncé ces ruptures « sans motif valable », qui portent gravement atteinte à la stabilité économique des entreprises de presse, aux emplois des travailleurs et à la pluralité de l’information. Selon l'APPEL, ces pratiques s’inscrivent dans une logique qui fragilise progressivement les médias privés, pourtant des acteurs essentiels de notre démocratie.



Face à ces pratiques assimilables à des ruptures de contrat de fait abusives, l’APPEL apporte son soutien au éGFM ainsi qu’à toutes les entreprises de presse victimes de décisions similaires". Elle "encourage par ailleurs les organes concernés à saisir la justice pour faire valoir leurs droits et réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse et l’indépendance des médias face aux ingérences politiques ou aux pressions économiques".



Au-delà de cette situation particulière, "l’APPEL lance un appel solennel à toutes les organisations professionnelles de la presse (CDEPS, CAP, SYNPICS, etc.) pour une mobilisation commune. Le communiqué souligne que « seule une union forte et solidaire permettra à la presse sénégalaise de préserver sa dignité, d’assurer sa mission de service public d’information et de contribuer à l’édification d’une démocratie solide ».



Les éditeurs se disent déterminés à engager toutes les actions nécessaires pour garantir « un environnement médiatique fondé sur la transparence, le respect des contrats et la justice ».