La Représentation Résidente de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Sénégal a effectué, le 18 novembre 2026, une mission d’appui à l’Institut National de l’Éducation et de la Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA) basé à Thiès, dans le but de renforcer la formation professionnelle et l'autonomisation des pensionnaires et anciens pensionnaires de l'établissement.



Cette initiative a été menée en collaboration avec l’Agence pour le développement du Marketing social (ADEMAS). Elle a bénéficié du soutien des députés sénégalais au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna et Ismaela Wone.



À travers cette démarche, la Commission de la CEDEAO entend promouvoir l’inclusion sociale des jeunes aveugles et malvoyants en leur offrant des opportunités d’apprentissage adaptées à leurs capacités. L'objectif final consiste à faciliter leur insertion socioprofessionnelle durable grâce au développement d'activités génératrices de revenus.