Respect des mesures barrières: comment cela se passe dans les salons de coiffures, lieux de contact permanent entre clients et coiffeurs

Depuis l’annonce de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la propagation du virus. Les salons de coiffures où les contacts entre humains sont inévitables ne font pas exception à la règle.



Au micro de PressAfrik, qui a effectué un reportage à Niary Tally, certains coiffeurs et coiffeuses expliquent comment ils font pour respecter les mesures sanitaires pour accueillir la clientèle. Des règles strictes pas si simples à appliquer dans un métier qui nécessite une réelle proximité avec le client.



Toutefois, de nombreux gérants de salons de coiffure ont pris les devants pour respecter les consignes et assurer la sécurité de tous. Port du masque pour les coiffeurs et les clients, désinfection des outils entre chaque client, gel hydroalcoolique à l'entrée...