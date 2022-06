Restitution de la dépouille de Patrice Lumumba: un «moment d’émotion et d’espoir» pour sa fille

Dernière étape d’une journée riche en émotion commencée quelques heures plus tôt lors d’une cérémonie familiale en petit comité au palais d’Egmont, au cœur de la capitale belge. La dent, seul vestige restant du corps du premier Premier ministre du Congo, a été rendu à sa famille. La fin d’une attente de plus de 61 ans pour ses trois enfants : Juliana, Roland et François.



« Ce moment d’émotion et de gravité doit ouvrir un moment d’espoir, estime Juliana Lumumba, il doit, apaiser les mémoires blessées, et combler le fossé mémoriel qui existe » entre la Belgique et la RDC.



La cérémonie privée a été suivie des discours des officiels, et notamment ceux des deux chefs de gouvernement. Le Belge Alexander de Croo a réitéré les excuses de son pays alors que le Congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a annoncé l’organisation du « deuil national qui n’a jamais pu avoir lieu ».



Un deuil qui doit maintenant emmener la dépouille de Patrice Lumumba à travers tout le pays pour une dizaine de jours de commémoration.