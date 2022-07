Résultats Bac 2022: Le lycée scientifique d’excellence de Diourbel fait du 100%

Le lycée scientifique d’excellence de Diourbel, ville de l'est de Dakar, a fait de bons résultats au baccalauréat (bac) 2022. L’établissement qui a présenté 60 candidats a enregistré 60 admissions d’office avec des distinctions particulières réparties comme suit : en série S1, le Lycée a listé 15 admis avec la mention « Très bien », 15 autres avec la mention « Bien », 1 avec la mention « Assez-bien » et 1 avec la mention « Passable ».



Pour les candidats en S2, le lycée a obtenu 11 admis avec la mention « Très Bien », 12 avec la mention « Bien » et 5 avec la mention « Assez-bien ». Ce qui fait un total de 26 admissions avec mention «Très-bien », 27 avec la mention « Bien », 6 avec la mention « Assez-bien » et 1 avec la mention « Passable ».



Avec ces chiffres, le Lycée, réputé pour ces bons résultats chaque année, affiche un taux de réussite de 100%.