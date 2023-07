Résultats officiels premier tour Bac Centre Ngascope Diourbel: 00 admissible en Série L’

Après une première proclamation qui donnait zéro admissible aussi bien en L’ qu’en L2 hier samedi, le jury 1807 du Centre Ngascope de Diourbel a décelé des problèmes de logiciel et rappelé les candidats ce dimanche pour une nouvelle proclamation.



Toutefois, il n’y a pas eu de changement pour ce qui s’agit de la série L’. Sur 16 candidats au Baccalauréat 2023, il y a eu 00 admis d’office et 07 admissibles au deuxième tour.



Pour la Série L2, sur 111 candidats, il n’y a eu que 06 élèves admis d’office et 43 admissibles au deuxième tour.



Pour la Série S2, sur 50 candidats, il y a eu 05 admis d’office et 18 admissibles au second tour.