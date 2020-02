Retard de la publication des rapports: la Cour des comptes évoque des difficultés internes et écarte toute pression politique

Le premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, s'est exprimé samedi sur le retard de la publication des rapports 2015, 2016 et 2017, avant d'écarter toute pression politique, lors d'une conférence de presse qui fait suite à la remise des documents au chef de l'État, Macky Sall. Il a évoqué des difficultés internes liées au manque de personnel et de fonds, avant de promettre qu'il y aura un changement. A l'en croire, ce retard n'a rien à voir avec une quelconque pression politique. M. Faye a, par ailleurs soutenu que les rapports 2018 et 2019 seront remis au Président au plus tard en octobre 2020. Regardez !!!