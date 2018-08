Retard des pluies : la "fermeture des lieux de débauches" serait la solution, selon l'ONG Jamra

En 1992, « Le défunt Khalife général Sérigne Abdoul Aziz Sy Dabakh avait pris la balle au rebond en lançant un appel à partir de la grande mosquée de Dakar (...). C'est alors qu'il a proposé au président Abdou Diouf la fermeture des lieux de débauches afin que tout le monde aille dans les mosquées et Églises pour se repentir », a rappelé M. Gueye.



Il a soutenu que le président Diouf a « donné des institutions au ministre de l'Intérieur pour que tous ces lieux soient fermés pendant trois jours. Et dès le premier jour, le ciel avait généreusement ouvert ses vannes et il a plu toute la nuit », s’est-il souvenu, pensant qu’ « on vit la même situation et c’est à partir de ce moment qu’ils ont lancé une alerte ».



Le président de l'Ong Jamra s’est dit « heureux » de constater qu’hier le Khalife général Serigne Mbaye Sy Mansour, lors de son sermon, s’est parfaitement inscrit dans le sillage du défunt Khalife et a relayé son appel.



« Des prières collectives seront organisées à Pikine, nous espérons que Dieu va nous entendre comme en 1992 et que le territoire sera inondé », a-t-il conclu.