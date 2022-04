Retard sur la nomination d’un PM : c’est un plan ourdi par Macky pour se maintenir au pouvoir jusqu’en 2024 (opposant)

Le retard sur la nomination d’un Premier ministre a belle et bien une raison si l’on en croit à l’opposant Boubacar Camara, président du Parti de la construction et de la solidarité (PCS). Selon lui, c’est un plan ourdi par le président Macky Sall pour se maintenir au pouvoir jusqu’en 2024.



« Plus qu'un calcul politique, c'est un plan savamment ourdi par le régime de Macky Sall pour conserver le pouvoir en 2024. Cette nomination est retardée par la difficile recherche d'un Premier Ministre ‘’Baara Yeggo’’. Pour plus de détails, voir mon article «Les balades du ciel avec le pilote préféré». J'attends encore un démenti du pouvoir pour enfoncer le clou. Pour le moment, c'est le silence de carpe. « Ku aj doo bëgg ku teen», a dit Boubacar Camara, dans une interview avec L’Observateur.