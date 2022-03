Retour à Ndingler: des terres confisquées, des greniers vides et des paysans exposés à la famine

"Il y aura la famine à Ndingler cette année"

Des nouvelles de Ndingler, près de deux ans après l'énorme tollé médiatique suscité par le conflit foncier ayant opposé le milliardaire sénégalais, propriétaire de la Sédima, Babacar Ngom, aux paysans de la localité. Un tour sur place a permis de constater que les populations de Ndingler campent toujours sur leur position. Devant une équipe de PressAfrik, elles ont réitéré leur détermination à reprendre leurs terres dont ils sont privés. Lasses de subir les conséquences de la rétention de leurs champs, ces populations qui voient leurs greniers se vider, craignent la famine et appellent l’Etat à rendre justice aux 12 000 âmes qui se réveillent tous les jours à Ndingler et qui vivent grâce à l'élevage, l'agriculture et le petit commerce.Toujours aussi tranchant et sans langue de bois, le vieux Abdoulaye Dione, perçu par l'opinion comme le digne villageois incorruptible qui a repoussé les millions offerts par un milliardaire pour préserver l'intérêt de ses concitoyens, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, si rien n'est fait, les populations de Ndingler vont mourir de faim d'ici peu.« L’année passée, nous n’avons rien cultivé. L’hivernage n’a pas été du tout bonne. Tenez-vous bien, je vais vous dire une chose, il va y avoir de la famine ici à Ndingler cette année. Les champs auxquels nous espérons, nous ont été arrachés. Tout ça à cause de Babacar Ngom. Et voilà maintenant l’Etat à mis la main sur ces champs et nous n’avons plus où cultiver. Il y a des gendarmes qui sont là-bas. Nous avons attendu l’année passée espérant qu’on allait nous restituer nos terres, mais rien. Actuellement, nous sommes très fatigués. Cette année, il faut qu’on nous remette nos terres. Nous demandons de l’aide, nous demandons un soutien », a indiqué Abdoulaye Dione ex-chef du Village de Ndingler. Il est actuellement remplacé par son fils vu son âge.Poursuivant ses propos, il ajoute : « Babacar Ngom quant à lui, je n’ai rien à lui dire. Je dis plutôt au Président Macky Sall, qui le soutient, qu'on nous rende nos terres. La faim s’annonce à Ndingler qui manque de nourriture. Je vous le dis toute suite. Parce que nos terres sont toujours confisquées. Quand le Directeur de la Sédima est venu me voir, pour la première fois, il était avec le maire Gana Gningue. Il nous a demandé de lui céder nos terres, il veut y implanter une usine d’aliment pour nourrir ses poussins. Je lui ai dit, moi, je ne nourris pas des poussins, je nourris des personnes. Il m'a dit, je voulais juste trouver du travail pour vos enfants. Je lui ai dit si jamais un de nos enfants prend quelque chose là-bas et que vous le renvoyez, là, il perd ses terres, et son emploi. Où est-ce qu’il va aller ? Je lui ai dit, nous n’allons pas vous donner nos terres. Les champs qu’on vous a donnés font le double de nos champs, alors contentez vous de cela de grâce ».