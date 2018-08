Retour à la table des discussions : Le Frn a-t-il fait pression sur le Pds ?

Moins de 48 heures après avoir annoncé son intention de boycotter la réunion pour le lancement de la collecte des parrainages, le Parti démocratique sénégalais (Pds) est revenu à de meilleurs sentiments en annonçant que finalement, son coordonnateur désigné sera à cette rencontre. Cependant, ce revirement pourrait ne pas être anodin, mais le fruit d’une pression de ses alliés afin qu’il revienne à la raison.



En effet, après la déclaration de Cheikh Dieng, le chargé des élections au niveau du parti de Me Abdoulaye Wade annonçant leur boycott pour cause de reniement d’Aly Ngouille Ndiaye comme organisateur des élections, leurs alliés composant le Front de résistance nationale (Frn) n’avaient pas suivi.



Car, aussi bien le Pastef d’Ousmane Sonko, Bokk Gis Gis de Pape Diop, entre autres, avaient pris le contre-pied des «Libéraux» en désignant un coordinateur chargé de les représenter lors de cette rencontre qui se tient au niveau de la Direction générale des élections.



Voulant éviter de se retrouver seul, le Pds s’est résolu à retourner à la table de la concertation mais en prenant le soin de préciser que c’est parce qu’Aly Ngouille Ndiaye ne dirige plus ces discussions. Ce qui n’a jamais été à l’ordre du jour.