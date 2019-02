Retour de Wade au Sénégal : AIBD en état de siège – un dispositif spécial pour parer à tout

L’environnement de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) change de visage. Il s’est bunkérisé pour l’accueil de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade. Toutes les dispositions sont prises pour éviter tout attroupement ou tension.



Depuis 7h, un renfort d’éléments de la gendarmerie est arrivé. Tout l’aéroport, de l’entrée jusqu’à la sortie, sans compter les différentes zones (arrivée, départ, aérogares, entre autres compartiments), est sécurisé.



Le parking n'est, certes, pas fermé mais des barrières y sont installées pour contenir le public qui devait se retrouver à l'arrivée pour attendre un passager.



Des barrières qui servent aussi à réorganiser la circulation des véhicules de service et des taxis qui avaient la possibilité de se garer juste à la sortie de la zone arrivée.



Tout porte à croire que l’ancien président de la République ne passera pas par le Pavillon présidentiel ou Salon d’honneur. Un dispositif particulier a été pris dans la zone Arrivée. Elle est vidée à partir de midi et des éléments de la sécurité sont à tous les niveaux en plus des barrières érigées.