Retour de parquet: le sort des nombreux manifestants interpellés entre les mains du procureur de la République

Suite au verdict de l'affaire Sweet Beauté ou le leader de Pastef Ousmane Sonko a été condamné pour deux ans de prison ferme, des violentes manifestations ont éclaté dans la région de Dakar. Ce qui a conduit à l'arrestation de plusieurs individus leur placement en garde à vue.



En effet, c'est ce mercredi 7 juin 2023 que beaucoup d'entre eux doivent faire face au procureur de la République.



Me El Hadj Gningue, l'avocat de certains manifestants arrêtés indique: "Mes clients sont en garde à vue depuis trois jours et ce sont des allées et retours de la cave du palais de justice aux commissariats de police. Le procureur de la République ne s'est pas encore prononcé sur leur sort et d'ailleurs c'est ce que l'on attend".



La robe noir a précisé que ses clients attendent toujours de rencontrer le maître des poursuites et que c'est le parquet qui règle les dossiers qui ne posent pas de problèmes particuliers.



Beaucoup d'entre eux sont poursuivis pour deux chefs d'accusation que sont " la participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public