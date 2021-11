Retour du poste de PM : l’APR exprime son soutien et son « adhésion totale » à la décision de Macky Sall

Les responsables de la mouvance présidentielle réunis au sein de l’Alliance pour la République (Apr) ont exprimé leur soutien et « adhésion totale » à la décision du président Macky Sall de rétablir le poste de Premier ministre qu’il a lui-même supprimé en mai 2019.



« La décision prise par le président de la République, Macky Sall, de restaurer le poste de Premier ministre à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 24 novembre 2021, s’inscrit dans une perspective de renouveau institutionnel et de performance administrative en vue de renforcer notre modèle de gouvernance. A cet effet, l’APR se félicite de l’accueil enthousiaste réservé à cette décision par de larges segments de la société, convaincus de son bien-fondé et de sa pertinence », lit-on dans le communiqué du parti.



Dans ce sillage, les inconditionnels du chef de l’Etat ont marqué leur « parfaite adhésion » et exprimé leur « soutien total » au locataire du Palais qui exerce à travers ce projet de révision, une prérogative fondamentale que lui confère la Constitution.



Pour les partisans de Macky Sall, cette décision participe à la logique d’efficacité et d’efficience qui caractérise en permanence, l’action de leur chef « exclusivement orienté vers la satisfaction des attentes des populations et de l’édification d’un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous ».



« Cette révision constitutionnelle traduit sa ferme volonté d’adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, marqué par la crise de la Covid-19, l’adoption du Plan de relance économique et un agenda diplomatique dont l’Afrique et le monde attendent beaucoup du Sénégal et du président Macky Sall. A titre illustratif, le président Sall, président en exercice de l’Union Africaine en 2022-2023, devra prendre en charge les questions relatives au développement du Sénégal, de l’Afrique et leur place dans l’échiquier mondial », expliquent les cadres de l’APR.