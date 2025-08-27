Retour triomphal de Fallou Fall dans son quartier de Yeumbeul

Acquitté ce mercredi 27 août 2025 par la Cour d’appel de Dakar, Fallou Fall, après cinq années de détention, est de retour dans son quartier de Yeumbeul, en banlieue de Dakar. De sa sortie du Camp Pénal de Liberté 6 jusqu’à son domicile, il a été accueilli en héros par une foule nombreuse.



Tout au long de son parcours dans le quartier, de nombreux habitants sont venus voir l’ex-détenu, tandis que des séances de tam-tam ont été organisées pour célébrer son retour.



Ému, Fallou Fall a salué ses soutiens et adressé quelques mots de remerciement à la foule.



Sa famille prévoit d’organiser une célébration en son honneur ce jeudi, ainsi qu’une conférence de presse dimanche 31 août 2025.

