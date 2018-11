Retrait de l'agrément de l'Etat à Lead Afrique francophone: l'ONG promet de réagir après le Gamou

L’Association Lead Afrique Francophone a reçu de l’Etat la notification de la cessation de ses activités au Sénégal (documents ci-dessous). Cette association est une branche de l’Organisation non gouvernementale ENDA laquelle est l’administrateur administratif et financier du mouvement «Y en a marre.»



Mais, ces entités ne comptent pas rester les bras croisés puisqu’elles promettent de réagir dans les jours à venir. Joint au téléphone par PressAfrik, Moussa Gueye le Directeur Exécutif de Lead Afrique francophone affirme ne pas vouloir s’avancer pour le moment sur le sujet et donne rendez-vous après le Gamou pour communiquer sur les tenants et les aboutissants de cette affaire.



Affaire à suivre...