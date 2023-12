Retrait des fiches de parrainage de Sonko : le message de Ayib Daffé

L’attente semble être longue pour les militants et les inconditionnels de Ousmane Sonko qui sont à l’écoute de son mandataire, Ayib Daffé. Ce dernier devrait se rendre à la Direction générale des élections ( Dge) pour récupérer les fiches de parrainage du candidat du parti Pastef Les Patriotes dissous, pour la présidentielle de 2024, suite à la décision rendue jeudi 14 décembre, par le juge du Tribunal d’instance de Dakar ordonnant la réinscription de M. Sonko sur les listes électorales.



Dans un message court publié sur sa page Facebook, M. Daffé a déclaré : « On est focus sur notre mission.

On communiquera le moment venu ».



Avant de demander aux militants et sympathisants de Pastef de s’armer de « patience », de « persévérance » et de « sérénité ».



A noter que les avocats de l’Etat du Sénégal ont contesté cette décision de justice. Me El Hadji Diouf et Cie avaient annoncé qu’ils vont déposer un recours devant la Cour suprême.