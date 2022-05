Retrait du G5 Sahel: Mahamat Idriss Déby Itno demande à Assimi Goita de "reconsidérer sa décision"

Le Président en exercice du G-5 Sahel, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa préoccupation suite à la décision du gouvernement du Mali de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris de la Force conjointe, dans un communiqué. Il a demandé au Colonel Assimi Goita de « reconsidérer sa position ».



« Le Président en exercice du G-5 Sahel, tout en prenant en compte les raisons avancées pour justifier cette décision lourde de conséquences pour l'ensemble du G-5 Sahel, note avec regret sa prise sans consultations préalables. Il réitère son ferme engagement à tout mettre en œuvre pour préserver l'unité et la cohésion du G5 Sahel Sahel, un instrument de coopération irremplaçable en matière de mutualisation d'efforts, des moyens et d'actions de ses Etats membres face aux défis de développement et de sécurité », souligne-t-il dans le document.



Devant « l'expansion du terrorisme » qui prend de plus en plus de l’ampleur ainsi que « le développement de la criminalité transnationale auxquels aucun des États sahéliens ne peut faire face seul », le président de la transition tchadienne a exhorté le gouvernement de la République du Mali à reconsidérer sa position. Ce, afin de « permettre aux efforts en cours visant à apporter une solution à ses préoccupations à travers la tenue imminente d'une conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement dans le pays du siège ».



Dans le communiqué, il informe qu’il incombe à chacun des États membres de jouer un rôle dans la préservation et la consolidation de stratégies communes mises en place pour protéger les populations victimes des attaques barbares, les plongeant dans la désolation, les déplacements forcés et le dénuement total. « L'heure est extrêmement grave pour laisser le G5 Sahel se disloquer », a dit le Général Itno, lançant un « vibrant appel à tous les États membres à conjuguer leurs efforts pour sauvegarder et renforcer le G5 Sahel ».