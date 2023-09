Retrait français du Niger: «Ce fameux rôle autoproclamé de gendarme en Afrique, je crois qu’il est fini»

Emmanuel Macron a annoncé avant-hier (dimanche soir) la fin de la coopération militaire avec le Niger. Les 1 500 militaires français stationnés dans le pays devront plier bagage d'ici la fin de l'année. Après le Mali et le Burkina Faso, c'est un nouveau revers pour Paris dans le Sahel. Pourquoi la France a finalement décidé de céder aux exigences de la junte du CNSP, après deux mois de rapports bellicistes entre les deux parties ? Jean-Pierre Olivier de Sardan, chercheur au Laboratoire d'études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (Lasdel), est l’invité de Sidy Yansané.

RFI

