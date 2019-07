Retrouvaille entre Wade-Macky : Mahmoud Saleh fait des révélations

« Le Président Macky Sall a, à un moment donné, tenté de contacter Me Wade ». La révélation a été faite par son Directeur de cabinet politique, Mahmoud Saleh, selon qui, le chef est prêt à lever tous les obstacles pour venir à de meilleurs sentiments avec son ancien employeur.



Le chef de l’Etat « ne cracherait pas sur une initiative de rapprochement entre lui et le Président Wade. Il est disponible pour échanger avec lui », a fait savoir Mahmouh Saleh dans les colonnes de "L'Observateur". Avant de souligner que ces retrouvailles sont faisables : « D'autant plus que les circonstances qui avaient été à l’origine de leur séparation n’existent plus ».



Selon le Directeur de cabinet du Président Sall : « Il (le chef de l'Etat) est disponible à lever tous les obstacles actuels pour ramener les relations dans de meilleures dispositions et créer ces passerelles, quelles qu’elles soient, de façon à obtenir des relations pacifiques », annonce le directeur de cabinet du chef de l’Etat ».



Mahmoud Saleh renseigne qu’il « a personnellement toujours tenté la possibilité d’obtenir une visite au Président Wade » mais en vain. N’ayant pas accès directement à l’ancien président de la République, il souligne qu’il « transmet ses messages à l’intermédiaire de ses proches. Mais, déplore-t-il dans « L’Observateur », il n’y a pas encore de retour favorable ».