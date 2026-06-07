Reug Reug – Boy Niang 2 : le grand choc tant attendu à l’Arène nationale

Après deux années d’attente et de nombreux rebondissements, le combat tant attendu entre Omar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, et Boy Niang 2 aura finalement lieu ce dimanche 7 juin à l’Arène nationale. Cette affiche phare du gala organisé par Gaston Production suscite déjà un immense engouement chez les amateurs de lutte.



D’un côté, Reug Reug, leader de l’écurie Thiaroye-sur-Mer, réputé pour sa puissance et son agressivité. De l’autre, Boy Niang 2, pensionnaire de l’écurie De Gaulle, l’un des lutteurs les plus populaires de Pikine. Au-delà de l’affrontement sportif, ce duel symbolise également la rivalité entre deux quartiers emblématiques de la banlieue dakaroise : Thiaroye et Pikine.



L’enjeu est de taille pour les deux champions. Boy Niang 2 aborde ce combat avec un bilan de 14 victoires pour 5 défaites en 19 sorties. Reug Reug, quant à lui, affiche un parcours impressionnant de 15 victoires, une seule défaite et deux combats sans verdict en 18 confrontations.



Très attendu par les férus de lutte, ce face-à-face s’annonce comme un véritable choc des ambitions. Une victoire permettrait à l’un comme à l’autre de consolider sa place parmi les têtes d’affiche de l’arène sénégalaise.

