Réunion à son domicile avec des ex-détenus : Ousmane Sonko fou de rage à cause de...

Le président du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a reçu des ex-détenus « politiques » notamment des représentants du secteur, à son domicile dimanche passé. Au menu des discussions, la question relative aux crimes présumés commis sous le régime de Macky Sall. M. Sonko, par ailleurs chef du gouvernement, a assuré à ses hôtes de la volonté du nouveau régime à poursuivre les auteurs et de rendre justice.



Source A qui donne l’information, révèle que le leader du Pasef s’est emporté en apprenant qu’un brûlé du troisième degré et une victime ayant reçu une balle dans la tête peinent actuellement à se faire soigner à l’étranger.



Le Premier ministre a fait une confidence à ses invités, victimes de violences politique entre 2021 et 2024 : « C’est pour eux que je me tue à la tâche. Je ne veux point que leurs sacrifices soient vains ».



Le journal de renseigner que le ton est monté lorsque Ousmane Sonko a vu dans l’assistance une personne qui trainait un handicap. Lorsqu’il a appris qu’il avait reçu une balle dans la tête et que c’est à la suite de cela que la victime a perdu sa mobilité.



Le Pm s’en est pris ouvertement à Fatima Mbengue, lui demandant pourquoi il n’a pas été informé à temps. Séance tenante, Sonko a donné des instructions fermes pour que le concerné soit évacué à l’étranger, avec l’aide de Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères.



L'ancien maire de Ziguinchor (sud) a aussi demandé le même traitement de faveur pour une autre victime qui a été blessé au troisième degré afin que cette dernière puisse être acheminée en Chine.



Saisissant l'occasion, Sonko a demandé à toutes les victimes de prendre leur mal en patience, sachant qu'il y aura des poursuites à respecter.